ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Матрешки-послы российской заявки на ЭКСПО-2025 были представлены в Париже в преддверии голосования в Международном бюро выставок (МБВ), сообщает в среду департамент информполитики Свердловской области.
В среду матрешки прибыли в Париж, где 23 ноября будет объявлен город, победивший в гонке за ЭКСПО-2025.
"Матрешки, расписанные российскими и зарубежными художниками в поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, накануне голосования выставлены в центре Парижа. Экспозицию 21 ноября посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по чьему замыслу был реализован уникальный арт-проект", — говорится в сообщении.
Все матрешки выполнены в человеческий рост из стекловолокна и снабжены AR-элементами: при наведении на них смартфона вокруг в дополненной реальности начинают вращаться изображения 16 достижений человечества, в разные годы выставленных на ЭКСПО. При нажатии на любой из объектов его вращение останавливается, и рядом появляется справочная информация.
Матрешки будут выставлены в центре Парижа до 28 ноября. После этого они должны вернуться в Екатеринбург, уточняет департамент.
В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 23 ноября путем тайного голосования. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку.