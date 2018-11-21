В Париже показали матрешек, которые представят заявку России на ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Матрешки-послы российской заявки на ЭКСПО-2025 были представлены в Париже в преддверии голосования в Международном бюро выставок (МБВ), сообщает в среду департамент информполитики Свердловской области.

Как сообщалось ранее, по инициативе главы региона Евгения Куйвашева русская матрешка была выбрана одним из послов заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки. В начале осени российские художники, вдохновленные идеей ЭКСПО, расписали десять матрешек, которые были отправлены в крупнейшие города мира: Барселону, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубай, Кейптаун, Берлин, Буэнос-Айрес и Шанхай. Каждой российской матрешке составила пару кукла, расписанная зарубежным художником.

В среду матрешки прибыли в Париж, где 23 ноября будет объявлен город, победивший в гонке за ЭКСПО-2025.

"Матрешки, расписанные российскими и зарубежными художниками в поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, накануне голосования выставлены в центре Парижа. Экспозицию 21 ноября посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по чьему замыслу был реализован уникальный арт-проект", — говорится в сообщении.

Все матрешки выполнены в человеческий рост из стекловолокна и снабжены AR-элементами: при наведении на них смартфона вокруг в дополненной реальности начинают вращаться изображения 16 достижений человечества, в разные годы выставленных на ЭКСПО. При нажатии на любой из объектов его вращение останавливается, и рядом появляется справочная информация.

"Мы надеемся, что наши русские душевные матрешки смогли объединить мир вокруг заявки Екатеринбурга и убедили всех, что Россия заслужила ЭКСПО и сможет достойно провести выставку", – сказал Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент.

Матрешки будут выставлены в центре Парижа до 28 ноября. После этого они должны вернуться в Екатеринбург, уточняет департамент.

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 23 ноября путем тайного голосования. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку.

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