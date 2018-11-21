Вучич проведет срочные встречи с послами России, Китая и стран Запада

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в среду встречается с послами России, КНР, пяти западных государств и представителем ЕС на фоне решения косовско-албанских властей о введении пошлины в размере 100% на товары из Сербии.
Причина срочных встреч не указывается.
Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.