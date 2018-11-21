Вучич проведет срочные встречи с послами России, Китая и стран Запада

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в среду встречается с послами России, КНР, пяти западных государств и представителем ЕС на фоне решения косовско-албанских властей о введении пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

Пресс-служба президента Сербии сообщила, что вечером в среду Вучич проведет сначала встречу за закрытыми дверями с послом России Александром Чепуриным и послом КНР Ли Манчангом, а затем с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Причина срочных встреч не указывается.

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.