В ЛНР готовы обсудить ситуацию в Донбассе с новым замглавы СММ ОБСЕ

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Руководство Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики готово встретиться с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном, чтобы обсудить предложения по стабилизации ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.
"Если господин Этерингтон решит посетить ЛНР, руководство Народной милиции готово встретиться с ним и обсудить предложения по стабилизации обстановки у линии боевого соприкосновения", — заявил журналистам в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он выразил надежду, что встреча нового замглавы миссии ОБСЕ на Украине с украинскими силовиками положительно повлияет на стабилизацию обстановки в Донбассе."Мы неоднократно говорили о том, что Народная милиция ЛНР выступает за мирное урегулирование конфликта, но все зависит от Киевского руководства, насколько оно готово пойти по пути мирного диалога", — добавил Марочко.