В ЛНР готовы обсудить ситуацию в Донбассе с новым замглавы СММ ОБСЕ

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Руководство Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики готово встретиться с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном, чтобы обсудить предложения по стабилизации ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.

Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг покинул пост 31 октября, его сменил Марк Этерингтон. Ранее Этерингтон посетил самопровозглашенную Длнецкую народную республику.

"Если господин Этерингтон решит посетить ЛНР, руководство Народной милиции готово встретиться с ним и обсудить предложения по стабилизации обстановки у линии боевого соприкосновения", — заявил журналистам в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он выразил надежду, что встреча нового замглавы миссии ОБСЕ на Украине с украинскими силовиками положительно повлияет на стабилизацию обстановки в Донбассе."Мы неоднократно говорили о том, что Народная милиция ЛНР выступает за мирное урегулирование конфликта, но все зависит от Киевского руководства, насколько оно готово пойти по пути мирного диалога", — добавил Марочко.