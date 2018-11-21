В США используют дело Хашукджи в политической борьбе, считает эксперт

КАИР, 21 ноя — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Дело об убийстве Джамаля Хашукджи стало новой разменной картой во внутриполитической борьбе в США, рассказал РИА Новости директор Центра российско-арабских исследований и информации Маджид ат-Турки.

Убийство саудовского журналиста, по мнению эксперта, с самого начала получило политический окрас. С этим и связан, считает он, его беспрецедентный резонанс.

"Демократы на промежуточных выборах использовали эту карту (дело об убийстве журналиста) для давления на республиканцев, на (президента США Дональда) Трампа и его команду. В США это используется для межфракционной борьбы, не больше", — считает Маджид ат-Турки.

Что касается, статьи газеты Washington Post, сообщившей о том, что ЦРУ сделало вывод о причастности саудовского наследного принца к убийству Хашукджи, то, по мнению политолога, "вне зависимости от внутриполитических игр в США, окончательное решение (в том числе о введении санкций – ред.) будет приниматься в Белом доме".

Трамп же заявлял, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу, отмечал важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией и говорил, что не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.

Саудовский эксперт назвал понятными такие заявления американского президента.

Политики этому делу, говорит саудовский эксперт, вдобавок к внутриамериканской борьбе прибавили и сложные геополитические условия.

На это считает он, повлияло и место инцидента – Турция, "которая на данный момент находится в альянсе с Россией и с Ираном" (по сирийской проблематике). Анкара же, заметил эксперт, сейчас имеет сложные отношения с Вашингтоном.

"Убийство Хашукджи произошло при такой политической ситуации, что его используют и Иран и турки, я имею в виду глубинное государство в Турции, и британцы в связи со своей активностью в Омане", — заявил Маджид ат-Турки.

Позиция же Россия, отметил эксперт, "напротив — спокойная и взвешенная".

По словам эксперта, для разрешения кризиса, вызванного убийством оппозиционного журналиста, Саудовская Аравия с самого начала "огласила свою ясную позицию по этому делу и начала контактировать со столицами влиятельных государств".

"В конце концов, когда будут вынесены решения суда по обвинениям, это будет означать, что это дело закончилось. Более 18 человек обвинены, сняты с постов люди, бывшие на высоких постах в государстве. Мы, в королевстве, счастливы, что были приняты эти меры", — рассказал Маджид ат-Турки.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.