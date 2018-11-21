В Госдуме прокомментировали отсутствие санкций США против Эр-Рияда

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отсутствие санкций США в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи — это классический вариант применения двойных стандартов, заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.
"Во-первых, это классический вариант применения двойных стандартов. Во-вторых, я убежден в том, что несмотря на то, что США ставят всегда вперед свои национальные интересы, чем международные законы, тем не менее он (президент США) на этот раз не просто не хочет терять деньги, хотя и это присутствует. Но он не хочет терять партнера в лице Саудовской Аравии на Ближнем Востоке", — сказал РИА Новости Шхагошев.
По мнению парламентария, Саудовская Аравия может знать много секретов по поводу американских политических движений на территории ближневосточных стран, при этом Эр-Рияд не является конкурентом для США в отличии от России и Китая, и поэтому санкционный режим в отношении него не применяется.
Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.