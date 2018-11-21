В Госдуме прокомментировали отсутствие санкций США против Эр-Рияда

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отсутствие санкций США в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи — это классический вариант применения двойных стандартов, заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, однако не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.

"Во-первых, это классический вариант применения двойных стандартов. Во-вторых, я убежден в том, что несмотря на то, что США ставят всегда вперед свои национальные интересы, чем международные законы, тем не менее он (президент США) на этот раз не просто не хочет терять деньги, хотя и это присутствует. Но он не хочет терять партнера в лице Саудовской Аравии на Ближнем Востоке", — сказал РИА Новости Шхагошев.

По мнению парламентария, Саудовская Аравия может знать много секретов по поводу американских политических движений на территории ближневосточных стран, при этом Эр-Рияд не является конкурентом для США в отличии от России и Китая, и поэтому санкционный режим в отношении него не применяется.

"Саудовская Аравия не может претендовать, чтобы быть конкурентом для США, а Россия и Китай являются конкурентами. Уже сейчас Китай и РФ занимают очень серьезную позицию в международной политике и экономике и поднимаются каждый день", — добавил депутат.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.