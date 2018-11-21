В Турции более 70 военных приговорили к пожизненным срокам по делу о мятеже

АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Суд Анкары приговорил 74 военнослужащих к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года, передает агентство Anadolu в среду.

Сообщается, что осужденные обвиняются в попытке насильственного изменения конституционного строя, преднамеренных убийствах и их попытках.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.