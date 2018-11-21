Еврокомиссия готова сотрудничать с Италией по вопросу бюджета страны

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия готова сотрудничать с итальянскими властями по вопросу бюджета Италии на 2019 год, заявил вице-президент ЕК по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис.
Домбровскис напомнил, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако оценка Еврокомиссией пересмотренного проекта бюджетного плана страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в следующем году.
"Цифры говорят сами за себя. Мы с сожалением подтверждаем нашу оценку, что проект бюджетного плана Италии серьезно не соответствует рекомендациям Совета от 13 июля", — заявил Домбровскис на пресс-конференции в среду.
Еврокомиссия также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Домбровскис заявил, что в ситуации и без того "очень высокого долга, Италия планирует значительные дополнительные заимствования вместо необходимой фискальной осмотрительности".
Еврокомиссия считает, что влияние на экономический рост Италии проекта ее бюджета, вероятно, будет неблагоприятным. По словам вице-президента ЕК, бюджет не содержит значительных мер для повышения потенциального роста.
"С тем, что итальянское правительство представило, мы видим риск ухода страны в нестабильность. Я надеюсь, что такого риска можно будет избежать… Мы готовы к диалогу с итальянскими властями, но считаем, что с этой ситуацией необходимо работать", — заключил Домбровскис.