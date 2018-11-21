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В Польше вернули с пенсии на работу судей старше 65 лет

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве. Архивное фотоСейм Польши в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польские парламентарии в очередной раз изменили закон "О верховном суде" и вернули на работу судей в возрасте выше 65 лет, ранее отправленных на пенсию, передает корреспондент РИА Новости.

МИД Польши. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
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Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон "О Верховном суде", в соответствии с которым судьи уходили в отставку в возрасте 65 лет. Они могли подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Законопроект, отменяющий "правило 65 лет" для судей, которые были назначены на свои должности ранее, внесла в парламент правящая партия "Право и справедливость" (PiS). В тот же день – в среду – проект этого закона был рассмотрен сеймом в трех чтениях. При этом вновь назначенные судьи Верховного суда все равно будут уходить на пенсию в 65 лет.

Нью-Йорк. Архивное фото
© Flickr / Omad
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Депутат PiS Лукаш Шрайбер, представляя документ в зале заседаний, пояснил, что он "необходим, исходя из постановления Суда Европейского союза". "Польша является членом Европейского союза, поэтому мы его выполняем и поэтому я прошу о поддержке этого закона", — сказал он.

При этом он отметил, что именно позиция суда ЕС вынудила польский парламент заняться изменением закона "О Верховном суде". "Я хотел бы подчеркнуть, что мы считаем предложенные ранее изменения в законе "О верховном суде" правильными. Закон "О Верховном суде", который принял парламент, соответствует Конституции, и нельзя иметь на этот счет никаких сомнений. Однако мы являемся членом Европейского союза. Поляки хотят, чтобы Польша была членом Европейского союза. В связи с этим мы обязаны соблюдать в этом случае постановление Суда ЕС", — сказал Шрайбер.

Этот законопроект вызвал резкую критику депутатов оппозиции. Депутат "Гражданской платформы" Роберт Кропивницкий настаивал во время обсуждения, что "обеспечительное постановление Европейского суда уже вернуло к работе судей, чей возраст превысил 65 лет, и в отмене этого решения нет надобности". "Эти судьи уже вернулись в суд и уже работают. Вы проиграли это дело, но на счастье, выиграла Польша", — заявил он своим политическим противникам из PiS.

Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White
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Депутаты не имели времени ознакомиться с проектом законопроекта.

Другая депутат оппозиции Камила Гасюк-Пехович заявила в свою очередь, что "судьи вернулись на работу не благодаря PiS, а благодаря решению Суда ЕС". "Постановление Суда ЕС выполняется непосредственно. Для этого не нужен никакой закон. А постановка под вопрос выполнения постановления Суда ЕС – это постановка под вопрос места Польши в Европейском союзе. Это первый шаг к Polexit", — сказала она.

При этом депутат считает, что принятый в среду закон "отменяет только часть законов, которые ставит под вопрос Суд ЕС". "Большая часть законов о чистках в судах останется в силе. Я удивляюсь, что кто-то трактует это как добрую волю PiS. Это говорит об отсутствии понимания и уважения к законодательству Евросоюза", — сказала она.

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