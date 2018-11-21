В Иране объяснили, почему не выходят из ядерной сделки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Иран является страной-участницей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по причине того, что европейские государства настаивают на сохранении данного соглашения, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Европа настаивает на том, что она верит в СВПД и хочет сохранить соглашение. Мы не выходим из соглашения (СВПД — ред.) из-за настойчивости стран-членов ЕС, поэтому они должны выполнить свои обязательства", — сообщил Касеми агентству ISNA, напомнив, что вопрос о создании механизма ЕС по расчетам с Ираном в обход санкций США окончательно еще не решен.

Ранее в Тегеране заявляли, что Иран останется в ядерной сделке до тех пор, пока страна получает от нее выгоды.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.