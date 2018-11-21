В Индии жених с пулевым ранением вернулся на свадьбу после госпитализации

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жених, направлявшийся на свадьбу в Нью-Дели, получил пулевое ранение в результате стрельбы, но после трех часов в больнице продолжил участие в торжестве с пулей в плече, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в понедельник, когда процессия находилась недалеко от места проведения торжества. Как сообщил сам пострадавший, два человека из свадебной процессии забрались на карету и выстрелили ему в правое плечо.

"Сначала он не понял, что произошло. Но когда он почувствовал ожог и кровь на плече, он слез с кареты и сообщил об этом своему родственнику. К тому времени нападавшие скрылись", — сообщил представитель полиции.

После инцидента 25-летнего молодого человека немедленно доставили в больницу, где ему на протяжении трех часов врачи оказывали медицинскую помощь. После этого он вернулся на торжество и принял участие во всех свадебных ритуалах. По окончании свадьбы его вновь госпитализировали, ему была проведена операция. Полиция начала расследование по факту попытки убийства.