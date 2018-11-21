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Шульгин рассказал о дезинформационной кампании против России в ОЗХО

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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фотоШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong

ГААГА (Нидерланды), 21 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. США и ряд их стран-партнёров проводили на площадке Организации по запрещению химического оружия дезинформационную кампанию, направленную против России, сказал журналистам постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин на полях Четвёртой обзорной конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном заявлении для прессы по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Минске. 21 ноября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник участники КГУ КЗХО проголосовали в поддержку принятия проекта бюджета на 2019 год, предусматривающего рост на 2,4 миллиона долларов. Эти средства должны быть направлены на создание механизма по установлению виновных.

"ОЗХО до недавнего прошлого была успешным разоруженческим форумом, всегда все решения принимались консенсусом, организация удостоилась Нобелевской премии мира… В этом году наметилась тенденция политизации организации, силами группы стран во главе с США, которые затеяли организовать атрибутивный механизм в Гааге", — сказал дипломат.

По его словам, "подоплёка этих действия ясна – так США и партнеры пытаются обойти вето РФ в СБ ООН и ради решения этих сиюминутных задач готовы нанести удар по всей системе международной безопасности, как она сложилась после Второй Мировой войны, при центральной роли ООН".

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
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"США с группой стран поддержки проводили дезинформационную кампанию, они внушали мысль будто Россия перекрывает кислород ОЗХО, оставляет организацию без гроша. Они использовали нечистоплотные приемы, всем понятно каким образом здесь образовались делегации экзотических государств из Тихоокеанского региона, из Карибского региона", — добавил Шульгин.

Он подчеркнул, что США "действовали беспрецедентным давлением и, даже запугиванием".

"Нам стали известны документы, которые западные активисты распространяли в столицах некоторых государств. Документ, мягко говоря, неприличный по форме: список из четырех вопросов, по которым предписывалось правильно проголосовать на КГУ и поставить заслон "подрывным действиям России". Мы видели эти документы своими глазами", — отметил постпред.

Шульгин пояснил, что эти бумаги "дублировали в индивидуальном порядке и даже передавали малым странам от имени Евросоюза".

Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
© AP Photo / Brennan Linsley
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"Запустили огромную пропагандистскую кампанию. Все вместе и дало результат, который мы видели", — сказал он, назвав итог голосования "пирровой победой группы западных стран".

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

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