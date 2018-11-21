Финские националисты потребовали вернуть Карелию

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал в Twitter член партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки.

"На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года", — говорится в сообщении.

Хаутамяки также опубликовал карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.

Эти территории вошли в состав России по итогам Советско-финской войны (1941 — 1944) и Второй мировой. К СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе.