Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

После избрания новый глава организации отметил, что мир сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности.

" Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее", — заявил он.

Александр Прокопчук, мандат которого истекает в 2019 году, продолжит деятельность на посту вице-президента от Европы.

Как заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации.

Как оценивают выборы

Генсек Интерпола Юрген Сток отметил, что выборы нового главы были демократичными, прозрачными и свободными.

При этом в Кремле заявили, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства.

"Мы сожалеем, что это не наш кандидат, но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Проявление гибридной войны

В Совете Федерации также прокомментировали прошедшие выборы. По словам сенатора Игоря Морозова, избранию российского представителя помешали Соединенные Штаты.

"Американцы опасались, что если россиянин встанет во главе Интерпола, то у них сорвутся планы по незаконному преследованию и аресту граждан России и других стран в любой стране мира, по одному решению американских судов, с использованием картотеки Интерпола. Именно этого они боялись", — отметил Морозов.

Он добавил, что давление США и их партнеров с целью недопущения избрания Прокопчука является очередным свидетельством развязанной против России гибридной войны.

По мнению Морозова, американцы остаются верны традиции противодействовать "всеми возможными способами" тому, чтобы россияне не были назначены на посты руководителей международных организаций, будь то спортивные, политические или дипломатические структуры.

"Мы должны продолжать вести активную борьбу с этим противодействием", — заключил сенатор.