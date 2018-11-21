Делегация ХАМАС направилась в Каир для обсуждения прекращения блокады Газы

РАМАЛЛАХ, 21 ноя — РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС направилась в Каир для обсуждения палестинского примирения и прекращения блокады сектора Газа, сообщается в заявлении официального представителя движения Фаузи Бархума, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Делегация руководителей от движения ХАМАС прибудет в среду в Каир во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Салехом аль-Арури по приглашению от братьев в Каире", — заявил Бархум.

По его словам, целью визита является развитие двухсторонних отношений, обсуждение прекращения блокады сектора Газа и пути достижения единства Палестины.

На прошлой неделе вмешательство Египта остановило самый интенсивный за последние четыре года раунд вооруженного противостояния между палестинскими боевиками и израильскими военными. Первые за сутки выпустили почти 500 ракет и мин по югу Израиля, вторые — разбомбили свыше полутора сотен объектов в секторе Газа. Перемирие, уже девятое с начала года, спровоцировало коалиционный кризис в Израиле, где в знак протеста против прекращения ударов по группировкам анклава в отставку ушел русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.

В начале октября прошлого года в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение между ФАТХ и ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно было приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Гарантом выполнения соглашения выступил Египет. Однако позже ФАТХ и ХАМАС попросили у Египта отсрочку в реализации плана по передаче власти в секторе Газа. Это произошло на фоне сообщений СМИ о возникших разногласиях крупнейших палестинских фракций в ходе диалога по объединению.