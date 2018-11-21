Минобороны Британии и Украины заявили о российской "угрозе"

ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости. Оборонные ведомства Украины и Великобритании в среду приняли совместное заявление, в котором подтвердили намерение тесно сотрудничать и заявили, что Россия является "прямой угрозой" евроатлантической безопасности.

"Министерства обороны Украины и Великобритании выражают взаимное желание продолжать двустороннее сотрудничество и усиливать отношения в оборонной сфере, нацеленное на развитие сотрудничества в поддержании мира, стабильности и безопасности всей Европы и Евроатлантического региона, учитывая меняющуюся природу современных вызовов и угроз", — говорится в переданном в РИА Новости тексте заявления, принятом по итогам встречи в Лондоне глав двух ведомств Гэвина Уильямсона и Степана Полторака.

"Стороны подчеркивают, что агрессия по отношению к Украине со стороны России является прямой угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений", — указывается в документе.

Среди примером "агрессии по отношению к Украине со стороны России" приводятся нарушение перемирия "российскими вооруженными формированиями и другими незаконными группами", усиление российского присутствия на украинских границах, в Донецкой и Луганской областях, "незаконный захват Крыма" и "дестабилизирующие действия" в Азовском море. Стороны призвали Россию к полному выполнению Минских договоренностей.

На встрече с Полтораком Уильямсон объявил, что Великобритания направит в Черное море гидрографическое судно Echo c тем, чтобы "продемонстрировать поддержку со стороны Великобритании свободы навигации в регионе".

Также по итогам встречи было объявлено, что в январе и феврале следующего года специалисты от Королевских ВМС, морской пехоты и армии будут направлены на Украину в рамках расширения программы обучения украинских военных, о которой британский министр объявил во время визита на Украину в сентябре.

Британия выразила поддержку реформам на Украине и ее "евроатлантическим чаяниям", пообещала увеличить военно-дипломатическое присутствие на Украине и продолжать помогать повышать уровень боеспособности украинских военных. Также стороны договорились усилить военно-техническое сотрудничество.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию и непричастна к событиям на юго-востоке.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.