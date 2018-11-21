Военные специалисты из Великобритании прибыли в Донбасс, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Военные специалисты из Великобритании прибыли в Донбасс для подготовки провокации, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о подготовке украинским командованием совместно с западными кураторами диверсии на химзаводе "Стирол" в подконтрольной республике Горловке для наступления на горловском направлении.

"Украинская сторона не оставляет намерений о проведении химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании. Часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства", — сказал Безсонов.

По его словам, также отмечено прибытие в подконтрольные Киеву населенные пункты Дача и Дзержинское у линии соприкосновения в Донбассе украинских силовиков, которые "кроме стандартных средств вооружения с собой имеют индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности".

"Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе "Стирол", украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения", отметил Безсонов. Он добавил, что "замысел данной диверсии Украине навязывается из вне, а именно, военными специалистами "туманного Альбиона".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.