Военные специалисты из Великобритании прибыли в Донбасс, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Военные специалисты из Великобритании прибыли в Донбасс для подготовки провокации, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Украинская сторона не оставляет намерений о проведении химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании. Часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства", — сказал Безсонов.
По его словам, также отмечено прибытие в подконтрольные Киеву населенные пункты Дача и Дзержинское у линии соприкосновения в Донбассе украинских силовиков, которые "кроме стандартных средств вооружения с собой имеют индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.