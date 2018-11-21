Черногория и Македония предпочли Сербии Косово, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Власти Черногории и Македонии, которые проголосовали за вступление самопровозглашенного Косово в Интерпол, показали, что отношения с Приштиной для них важнее отношений с Белградом, заявил сербский президент Александр Вучич.

Тихоокеанские государства Кирибати и Вануату во вторник стали членами Интерпола, при этом заявка Косово на членство на саммите организации в Дубае была отклонена. Делегации Черногории и Македонии голосовали за прием самопровозглашенной республики в Интерпол.

В связи с этим министр обороны Сербии Александр Вулин призвал президента пересмотреть отношения с соседями и показать им, что "дружбу с Сербией надо заслужить".

"Скопье и Подгорица показали, что для них Приштина намного важнее Белграда. Мы этот сигнал четко поняли. Мы хотим с ними хороших отношений, но мы поняли, что является их приоритетами. Будем вести себя ответственно, серьезно, с уважением к ним, но ясно осознавая, на каком месте мы для них находимся и в соответствии с этим вести себя в будущем", — сообщил Вучич в среду журналистам на выезде в автономный край Воеводина.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил во вторник, что из-за отказа в приеме Косово в Интерпол "выиграла только организованная преступность", а косовское правительство выразило "глубокое разочарование" итогом голосования, но пообещало продолжить попытки вступить в Интерпол. Посольство США в Приштине назвало отказ в членстве для Косово "общим проигрышем".

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти самопровозглашенного Косово регулярно пытаются добиться членства в международных организациях.