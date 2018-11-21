Зурабишвили прокомментировала заявления о фальсификации на выборах

ТБИЛИСИ, 21 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя заявления о возможном изготовлении поддельных удостоверений, заявила, что для нее любые фальсификации на выборах неприемлемы.

Ранее некоторые крупные неправительственные организации Грузии заявили, что выявили факты изготовления фальшивых удостоверений личности, которые будут использованы для фальсификации результатов выборов в пользу Зурабишвили. Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с этим и до сих пор допрашивает лидеров НПО.

"В прокуратуре ведется расследование, и посмотрим, как оно завершится. От меня фальсификация очень далека. У таких действий нет никакой связи с Западом, с Европой, которую я хочу внедрить в Грузии", — заявила Зурабишвили журналистам.

Второй тур президентских выборов пройдет в Грузии 28 ноября, в нем примут участие Саломе Зурабишвили и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе.