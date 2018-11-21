Зурабишвили прокомментировала заявления о фальсификации на выборах

ТБИЛИСИ, 21 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя заявления о возможном изготовлении поддельных удостоверений, заявила, что для нее любые фальсификации на выборах неприемлемы.
"В прокуратуре ведется расследование, и посмотрим, как оно завершится. От меня фальсификация очень далека. У таких действий нет никакой связи с Западом, с Европой, которую я хочу внедрить в Грузии", — заявила Зурабишвили журналистам.
Второй тур президентских выборов пройдет в Грузии 28 ноября, в нем примут участие Саломе Зурабишвили и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе.