МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Портал The Drive опубликовал фотографии нового вертолета Sikorsky VH-92 Marine One, предназначенного для регулярных перелетов президента США.

Отмечается, что снимки сделали в сентябре во время учебной посадки на лужайку у Белого дома.

Точные технические характеристики машины неизвестны. В то же время издание замечает, что вертолет пока не соответствует требованиям "безвредности" посадки — под его весом деформируется грунт, а ветер от вращающихся лопастей вредит газону и другим растениям поблизости. В остальном создатели VH-92 довольны развитием программы.

Сейчас для передвижения американского президента используются модели VH-3D и VH-60N. Эти вертолеты сопровождают главу государства практически во всех поездках, даже если он пользуется другим транспортом. Кроме того, летательные аппараты фигурируют в так называемом "аварийном плане" работы правительства — на них президента доставят в безопасное место в случае форс-мажора.

Ожидается, что новые машины поступят в распоряжение Белого дома к 2020 году.