В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж

ДУБАЙ, 21 ноя — РИА Новости. Аппелляционный суд Абу-Даби приговорил ранее задержаннного в Дубае британского студента Мэтью Хеджеса к пожизненному заключению за шпионаж, сообщает в среду эмиратское издание "Аль-Байян".

Согласно изданию, он был признан виновным в шпионаже против ОАЭ и передаче за рубеж разведывательной информации, связанной со сферой безопасности.

Также суд постановил конфисковать все изъятые у него электронные устройства, материалы и исследования. По закону, осужденный может обжаловать приговор в Верховном федеральном суде ОАЭ в течение 30 дней, сообщает издание.

Тридцатиоднолетний аспирант университета Дарэма Мэтью Хеджес был задержан в аэропорту Дубая 5 мая. Аспиранта обвинили в том, что он под прикрытием написания диссертации об "арабской весне" собирал информацию для правительства Великобритании.

В полицию о британце заявил эмиратский гражданин, у которого тот якобы пытался выведать конфиденциальную информацию.