Глава МИД Германии призвал США остаться в договоре о РСМД

БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. В Берлине выступают за то, чтобы США оставались в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Европа не должна становиться площадкой для дебатов о ядерном вооружении, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы выступаем за то, чтобы США опрометчиво не выходили из Договора о РСМД, потому что мы не хотим, чтобы Европа становилась площадкой для дебатов о ядерном вооружении", — сказал министр, выступая в среду в бундестаге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.