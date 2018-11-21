Глава ЕП призвал ускорить вступление Румынии в Шенгенскую зону

КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Пришел момент ускорить присоединение Румынии к европейскому безвизовому пространству, заявил в среду председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Думаю, что пришел момент ускорить присоединение Румынии к шенгенской зоне, потому что для защиты наших границ и нашей безопасности необходимо, чтобы страны, которые ждут этого, как можно быстрее вступили в Шенген", — сказал Таяни на совместном брифинге с главой правительства Румынии Виорикой Данчилэ.

Глава Европарламента находится с рабочим визитом в Бухаресте, он прибыл, чтобы обсудить процесс подготовки Румынии к принятию председательства в Совете ЕС.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.

Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.