Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Его соперник на выборах генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук останется вице-президентом организации.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае.

"Наш мир сейчас сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее", — заявил Ким Чон Ян после избрания.

Александр Прокопчук, мандат которого истекает в 2019 году, продолжит деятельность на посту вице-президента от Европы. Как заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации.

Выборы в Интерполе

Выборы нового главы Интерпола объявили после того, как в октябре подал в отставку его прежний президент Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, позже его нашли в Китае, где против него возбудили дело о коррупции.

После ухода Мэн Хунвэйя временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, занимавший должность старшего вице-президента.

Выдвинуть своего кандидата на пост президента Интерпола может любая страна — член организации. Сейчас их насчитывается 192. Выбирают главу Интерпола большинством в две трети голосов.

В результате оказалось, что претендентов двое — Ким Чон Ян и Прокопчук. При этом некоторые страны, в том числе Украина и Литва, выступили против избрания российского генерал-майора. В Киеве и Вильнюсе даже заявили, что если Прокопчук возглавит Интерпол, они рассмотрят вопрос о выходе из организации.

К Украине и Литве присоседилась группа американских сенаторов, которые призвали администрацию президента США и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука. В Москве этот шаг расценили как грубое вмешательство в выборный процесс и давление на организацию.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Прокопчук не стал главой Интерпола.

"Выборы есть выборы. В данном случае на выборах победил кандидат из Южной Кореи. Мы сожалеем, что это не наш кандидат, но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами", — сказал он.

При этом Песков отметил, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства.

"Выборы были сложными, но они уже состоялись", — заключил он.

"Опасный прецедент"

Российские сенаторы уверены, что США нагло вмешивались в выборы главы Интерпола и что сам принцип принятия кадровых решений в международных организациях оказался под сомнением.

"Формально выборы главы Интерпола тайные, но то, что шло давление и обработка стран — участниц организации, сомнению не подлежит", — сказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Он отметил, что должность президента Интерпола техническая. "Спецслужбы и правоохранительные органы одной страны просят выдать нарушителей закона у другой страны, сама организация никого арестовать не может", — пояснил сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что России нужно "замучить судебными исками" тех, кто распространял информацию, порочащую достоинство Прокопчука.

"Для того чтобы не допустить избрания Прокопчука, распространялась информация, порочащая его достоинство и репутацию. Нам необходимо возбуждать дела, замучить их исками. В нашем суде — по месту нахождения истца, в их судах — по месту нахождения ответчика", — заявил Климов.

По его словам, помимо судебного преследования, Россия может принять и другие "очень серьезные меры, не обязательно публичные".

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, подчеркнул, что политизацией выборов главы Интерпола создан опасный прецедент.

"По сути, беспрецедентное давление, оказанное рядом стран, прежде всего США, на результаты выборов главы Интерпола, — это прямой призыв к возврату средневековых порядков, когда главным при назначениях был вопрос не "кто ты", не твои профессиональные качества, а "чей ты", кого представляешь", — заявил он.

По словам Клинцевича, в России выступают категорически против подобных подходов и считают их "откровенно позорными".

Еще один сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов, считает, что США не допустили избрания Прокопчука для того, чтобы продолжать использовать Интерпол в своих целях.

"Американцы опасались, что если россиянин встанет во главе Интерпола, то у них сорвутся планы по незаконному преследованию и аресту граждан России и других стран в любой стране мира, по одному решению американских судов, с использованием картотеки Интерпола. Именно этого они боялись", — сказал он.

По словам Морозова, информационный фон, созданный США и их партнерами вокруг возможного избрания российского представителя, стал очередным свидетельством развязанной против России гибридной войны.

Как считает сенатор, американцы остаются верны традиции противодействовать всеми возможными способами тому, чтобы россияне не становились руководителями международных организаций, будь то спортивные, политические или дипломатические структуры.

"Мы должны продолжать вести активную борьбу с этим противодействием", — убежден Морозов.