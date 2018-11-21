Россия призвала США ускорить уничтожение запасов химоружия

ГААГА (Нидерланды), 21 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия призывает США ускорить ликвидацию запасов химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, выступая на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
Глава российской делегации также призвал государства — участники КЗХО "сосредоточить усилия на борьбе с растущей угрозой химического терроризма".
"Мы не можем игнорировать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что у террористов имеется необходимый потенциал для использования промышленных химикатов в военных целях и даже для производства полноценных боевых отравляющих веществ", — сказал Каламанов.
При этом он отметил, что Россия положительно оценивает ситуацию с уничтожением химоружия в Ливии, а также приветствует завершение в Ираке работ, связанных с остатками военно-химического потенциала времен Саддама Хусейна.
Разрушительный шаг
По словам Каламанова, "речь идет о прямом вторжении в исключительные прерогативы СБ ООН, единственного международного органа, отвечающего за вопросы войны и мира".
Замминистра также подчеркнул, что процедуру принятия решений на Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия необходимо менять.
"Сложившаяся практика подсчета голосов, при которой меньшинство может фактически навязать свою волю большинству, ущербна и не соответствует заложенному в КЗХО принципу консенсуса", — сказал он.
В конце июня государства — участники Конвенции проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение приняли абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.
Конвенция о запрещении химического оружия
За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия.
Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ 27 сентября 2017 года. При этом США до сих пор не ликвидировали запасы химического оружия и располагают примерно тремя тысячами тонн боевых компонентов, заявили в российском МИД.