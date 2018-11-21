Россия призвала США ускорить уничтожение запасов химоружия

ГААГА (Нидерланды), 21 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия призывает США ускорить ликвидацию запасов химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, выступая на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.

"С нашей точки зрения, партнеры установили для себя слишком льготные условия для завершения своей программы, несмотря на то, что у американской стороны есть все необходимые финансовые, научные, технологические и промышленные ресурсы для скорейшего решения этой задачи", — подчеркнул он.

Глава российской делегации также призвал государства — участники КЗХО "сосредоточить усилия на борьбе с растущей угрозой химического терроризма".

"Мы не можем игнорировать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что у террористов имеется необходимый потенциал для использования промышленных химикатов в военных целях и даже для производства полноценных боевых отравляющих веществ", — сказал Каламанов.

При этом он отметил, что Россия положительно оценивает ситуацию с уничтожением химоружия в Ливии, а также приветствует завершение в Ираке работ, связанных с остатками военно-химического потенциала времен Саддама Хусейна.

Разрушительный шаг

Кроме того, Каламанов раскритиковал наделение ОЗХО полномочиями по определению виновных в применении химического оружия, назвав подобное решение "разрушительным шагом".

По словам Каламанова, "речь идет о прямом вторжении в исключительные прерогативы СБ ООН, единственного международного органа, отвечающего за вопросы войны и мира".

Замминистра также подчеркнул, что процедуру принятия решений на Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия необходимо менять.

"Сложившаяся практика подсчета голосов, при которой меньшинство может фактически навязать свою волю большинству, ущербна и не соответствует заложенному в КЗХО принципу консенсуса", — сказал он.

В конце июня государства — участники Конвенции проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение приняли абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Конвенция о запрещении химического оружия

Конвенция о запрещении химического оружия предполагает ликвидацию существующего химического оружия (наибольшие запасы были у России) и запрещает его производство впредь. Она объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль).

За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия.

Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ 27 сентября 2017 года. При этом США до сих пор не ликвидировали запасы химического оружия и располагают примерно тремя тысячами тонн боевых компонентов, заявили в российском МИД.