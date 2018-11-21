ЕС ведет консультации по вариантам применения санкций за кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз проводит технические консультации по выработке возможных вариантов применения механизма санкций за кибератаки, свидетельствует повестка рабочей группы Совета ЕС по кибервопросам.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в октябре одобрили заявление, в котором поручили разработать механизм введения ограничительных мер в ответ на кибератаки. Глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что будущий санкционный режим в отношении кибератак призван обеспечить защиту ЕС от всех видов угроз в сфере кибербезопасности.

"Ограничительные меры ЕС: представление Европейской службой внешних связей документа с вариантами и обсуждение", — говорится в повестке заседания рабочей группы, которое проходит в среду.

Кроме того, в повестке рабочей группы указан пункт о возможном обсуждении вопроса "атрибуции (определения – ред.) злонамеренных действий в киберпространстве".

В базу данных разрабатываемых документов Совета ЕС также внесено упоминание о документе под названием "Реализация рамочной основы для совместного дипломатического реагирования ЕС на вредоносную кибердеятельность, атрибуция (определение – ред.) злонамеренной кибердеятельности".

Ранее глава отдела политики в области безопасности дипслужбы ЕС Рори Домм заявил на экспертном мероприятии в Брюсселе, что создание в ЕС коллективного механизма по установлению источников киберугроз может натолкнуться на желание государств сохранить за собой суверенные компетенции в этой сфере.

По его словам, для выработки конкретных мер реагирования необходимы атрибутивные механизмы, позволяющие указать на происхождение угрозы. Общие меры в рамках Совета ЕС принимаются путем достижения консенсуса всеми странами.