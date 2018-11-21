Меркель поддержала всемирный пакт ООН о безопасной миграции

БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала всемирный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, подчеркнув, что подобные проблемы невозможно решать в одностороннем порядке, необходимы международные усилия.

"Дебаты, которые мы сейчас слышим, о всемирном пакте о миграции, об упорядоченной и регулируемой миграции в мире, где есть 222 вооруженных конфликта, в мире, где этими конфликтами затронуты более одного миллиарда детей, в мире, где есть 68,5 миллиона беженцев, 52 процента из них дети, эти организации играют, конечно, центральную роль. В 2015 году… мы почувствовали, как важно решать проблемы беженцев и мигрантов сообща с международным агентством Frontex, а не считать, что какая-то страна может решить это самостоятельно", — сказала Меркель, выступая в среду в бундестаге в рамках дебатов о бюджете на 2019 год.

Меркель подчеркнула, что "наши национальные интересы заключаются в том, чтобы условия для мигрантов и беженцев по всему миру были улучшены".

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован государствами-членами ООН в июле этого года. Документ, который не является юридически обязывающим, нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов, защиту и интеграцию мигрантов, повышение доступности путей регулярной миграции. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в марокканском городе Марракеше.

США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль и Австралия.