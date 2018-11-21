Додон не считает нужным сворачивать миротворческую миссию в Приднестровье

МОСКВА, 21 Ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон назвал успешной миротворческую миссию в Приднестровье и заявил, что не считает нужным ее сворачивать.

"Мы уверены, что это успешная миссия, и никто из конструктивных сил — ни президент, ни большинство в правительстве — не считает, что эту миссию надо сворачивать", — заявил он журналистам после выступления на пленарном заседании Госдумы РФ.

В этом году исполнилось 26 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.