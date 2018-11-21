Конвенцию о биологическом оружии может постичь судьба КЗХО, заявил Лавров

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Конвенцию о запрещении биологического оружия может постичь судьба Конвенции о запрещении химического оружия, которую Запад пытается использовать в своих интересах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров 20-21 ноября находится с рабочим визитом в Минске.

"Я уже касался тех рисков, с которыми сталкивается международное право в условиях линии Запада на искусственное удержание своего доминирования в международных делах. Это печально, потому что в интересах всего мирового сообщества было бы коллективно вырабатывать подходы к современным угрозам, а не подстраивать всех остальных под свое собственное видение", — заявил российский министр на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По его словам, эти риски сохраняются и даже нарастают.

"Я упомянул о том, как пытаются универсальный инструмент международного права — Конвенцию о запрещении химического оружия — превратить в послушное орудие для продвижения западной политики путем, по сути, вторжения в прерогативы Совета безопасности ООН. Нечто похожее может произойти с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия, которая уже много лет как принята, ратифицирована, вступила в силу, но мы никак не можем вместе с целым рядом других стран, которые ответственно подходят к биологическому вопросу, к проблемам нераспространения биологического оружия, его уничтожения, не можем добиться создания механизма верификации этой конвенции, верификации того, как страны-участницы этой конвенции соблюдают свои обязательства", — отметил глава МИД РФ.

Главная причина, по которой Россия не может создать такой механизм, заключается в позиции США, которые категорически заблокировали все предложения о формировании такой структуры, напомнил Лавров.