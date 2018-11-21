Россия проанализирует отношения с ОЗХО

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Москва проанализирует свои нынешние отношения с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), но поспешные выводы после расширения функций техсекретариата организации делать не следует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно, теперь придется проанализировать сложившуюся ситуацию, проанализировать наши дальнейшие отношения с Организацией по запрещению химического оружия", — заявил Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Я не думаю, что нужно делать какие-то поспешные выводы, сейчас нужно с трезвой головой посмотреть, как можно и можно ли спасти важнейший инструмент международного права, нераспространения оружия массового уничтожения — Конвенцию по запрещению химического оружия", — сказал министр.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.