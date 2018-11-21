Голосованию по бюджету ОЗХО предшествовали подкуп и шантаж, заявил Лавров

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Голосованию по бюджету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предшествовали шантаж и подкуп со стороны стран Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"То, как сейчас обходятся с этой проблемой наши западные коллеги, то, как они меняют суть самой Конвенции путем продавливания решений голосованием, и мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп", — заявил Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Это уже является не международным правом, это является тем самым порядком, основанном на правилах, которые западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, не считаясь с мнением других", — сказал российский министр.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.