Лавров назвал ситуацию вокруг расширения мандата ОЗХО "нездоровой"

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как "нездоровую" ситуацию вокруг наделения технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) дополнительными функциями установления виновных в химатаках.

"Мы уже комментировали эту нездоровую и крайне опасную ситуацию как по линии нашего министерства иностранных дел, так и по линии российской делегации, которая участвовала в заседании Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Ситуация тревожная", — сказал Лавров журналистам в Минске.

По словам главы российского МИД, "вопреки всем нормам самой Конвенции о запрещении химического оружия, и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов, решение о наделении технического секретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием путем слома имеющихся правил процедуры".

"Наделять технический орган функциями, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, означает начать наступление на основы международного права", — указал Лавров.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193. Во вторник на Конференции в Гааге было одобрено решение увеличить бюджет организации на следующий год, и эта мера позволит финансировать создаваемый атрибутивный механизм.