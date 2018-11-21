Лавров прокомментировал заявление Могерини об Азовском море

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Проверка украинских судов, которую российская сторона проводит в Азовском море, вполне вписывается в договор Москвы и Киева 2003 года, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Ранее она заявила, что ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время в связи с ситуацией в Азовском море.

"По Азовскому морю в ситуации, когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления, под чем-то подписываться, надо почитать договор России и Украины от 2003 года, из которого кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые действуют и которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", — сказал Лавров.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.