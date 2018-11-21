Прокопчук может попробовать возглавить Интерпол в 2020 году, заявил эксперт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Прокопчук, уступивший представителю Южной Кореи на выборах главы Интерпола, сможет вновь попробовать возглавить организацию в 2020 году, сообщил РИА Новости бывший заместитель управления международного сотрудничества МВД РФ, а ныне президент Всероссийской полицейской ассоциации, тесно сотрудничающей с Интерполом, Юрий Жданов.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Прокопчук останется на посту вице-президента.

"Трагедии никакой не произошло, Александр Васильевич (Прокопчук — ред.) будет вице-президентом Интерпола от Европы до осени 2019 года, он продолжает работать в этом качестве. Представителя Кореи избрали только на два года, так что есть шансы на будущее, в 2020 году", — пояснил Жданов.

По его мнению, на результат выборов повлияли "политические интриги оппонентов России".

"Я думаю, что, несмотря на уставные документы, эта организация все равно втянута в политику. Об этом говорит и арест в Китае бывшего руководителя Интерпола, об этом говорит и то, что те страны, которые ввели против нас санкции, занимают такую же позицию и в этом вопросе", — подчеркнул Жданов.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.