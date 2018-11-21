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В Киеве прокомментировали результаты выборов главы Интерпола

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиев. Архивное фотоКиев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал лозунгом украинских националистов "Слава Украине!" на избрание представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на должность президента Интерпола, на которую также претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук.

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В МВД прокомментировали ситуацию вокруг выборов главы Интерпола
Ким Чон Ян был избран новым президентом Интерпола в среду. На этот пост также претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. США, Украина, Литва открыто выступали против российского кандидата.

"Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи. Кандидатуру России отклонили. Эта битва выиграна. Спасибо всем. Слава Украине!", — написал Аваков на своей странице в Facebook. Он отметил, что за кандидатуру представителя Южной Кореи был отдан 101 голос.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что развязанная в зарубежных СМИ кампания против Прокопчука недопустима. По ее словам, Прокопчук много лет работает в правоохранительной сфере и является действующим вице-президентом Интерпола от Европы, что "подтверждает доверие и высокую оценку его деятельности в этой международной организации".

Логотип Интерпола. Архивное фото
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Украина пригрозила выйти из Интерпола из-за России
"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
В чем победа Украины? В том что не прошел этнический украинец а прошел этнический кореец? И это радует этнического армянина? Корейцы и армяне конечно ближе к бандерлогам чем украинцы. Что за дикий народ живет У края России?
13:33
21.11.2018
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