Президент Молдавии заявил, что будет защищать статус русского языка

МОСКВА, 21 Ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет защищать статус русского языка в республике.

"Русскому языку в Молдове законодательно придан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать", — заявил он на пленарном заседании Госдумы РФ.

Он отметил, что почти все население Молдавии в большей или меньшей степени владеет русским языком, а более миллиона граждан страны называют его основным языком повседневного общения.

Либеральная партия Молдавии выступила во вторник с инициативой, которая предусматривает обязательное знание госязыка депутатами, предполагается использование его во время заседаний, при выступлении с парламентской трибуны и во время представления законопроектов, а также отказ от перевода документов на русский язык.

Конституционный суд (КС) Молдавии в декабре 2015 года принял решение о том, что государственным языком в Молдавии является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Республики Молдова, где указан молдавский.

Ранее эксперты отметили, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".