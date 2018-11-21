В Кремле прокомментировали результаты выборов главы Интерпола

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что российский генерал Александр Прокопчук не стал главой Интерпола, ряд заявлений говорят о том, что давление было достаточно сильным.

"Я, честно говоря, просто не имею информации о том, как выборы проходили. Но и выборы есть выборы, выборы состоялись, мне пока неизвестно о каких-то факторах, которые могли бы вести к обсуждению их легитимности, то есть здесь в данном случае есть выборы и есть их результат", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не сказалось ли, по его мнению, давление США на выборы главы Интерпола.

"Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат. Но, с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно",- подчеркнул он.