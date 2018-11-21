Депутат Рады рассказал, почему Украина не сможет стать членом НАТО

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко считает, что страна не сможет стать членом НАТО из-за конфликта на ее территории.

"Нас в НАТО никто не возьмет, есть пункт шестой устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, ее туда не принимают. Мы должны сотрудничать с НАТО так же, как мы должны сотрудничать со всем миром и брать лучшее, что у них есть", — заявил в среду Бойко журналистам в парламенте, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

Верховная рада Украины в ноябре может окончательно утвердить изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС). Президент Петр Порошенко предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.