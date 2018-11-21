В Германии прошли крупнейшие антитеррористические учения

БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. Почти тысяча полицейских и сотрудников таможни приняли участие в крупнейших антитеррористических учениях в Германии, которые прошли в ночь на среду на территории аэропорта Кельн/Бонн, сообщила пресс-служба президиума полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалии.

"Совместные антитеррористические учения федеральной полиции и полиции Кельна завершились прошлой ночью, получены многочисленные результаты, которые будут оценены в следующие недели и месяцы. Совместно с таможней почти тысяча сотрудников правоохранительных органов тренировались действовать в условиях теракта. Полицейские федеральных и земельных ведомств, которые постоянно несут службу на территории аэропорта Кельн/Бонн, провели учения, действуя в рамках четырех разных сценариев", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, один из сценариев описывал теракт, совершенный боевиками-исламистами, в ходе которого вооруженные преступники открыли огонь по авиапассажирам и совершили подрыв бомб, сообщило агентство dpa. В разработке сценариев использовались фактические данные, полученные в ходе терактов, совершенных во Франции и Бельгии. Как говорится в пресс-релизе полиции, похожие учения ранее были проведены на семи железнодорожных вокзалах по всей территории ФРГ. Инициатором данной программы выступает федеральная полицейская академия в Любеке.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер вновь заявил о том, что в Германии сохраняется высокая угроза совершения терактов.