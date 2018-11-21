США запретили передавать их оружие полку "Азов", подтвердили в Киеве

КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. США запретили украинским властям передавать американское оружие полку "Азов", который входит в состав Национальной гвардии Украины, подтвердил заместитель командующего Нацгвардии Олег Кулик.

Ранее в январе Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что полк "Азов" не имеет на вооружении американских противотанковых комплексов Javelin.

"Да, было такое решение (запрет США передавать их оружие полку Нацгвардии "Азов" — ред.). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами", — сказал Кулик в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.

При этом он отметил, что у ведомства достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить это подразделение. "У них есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы", — уточнил Кулик. © РИА Новости / Сергей Аверин Перейти в фотобанк Эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за идеей "революции" в Донбассе

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.

При этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев не может использовать предоставленные ему Вашингтоном противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозирует, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.