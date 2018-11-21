Россия сформировала 83-й конвой с гумпомощью для Донбасса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. МЧС России завершило формирование 83-й автоколонны с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, отправка конвоя планируется утром 22 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Он уточнил, что колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в декабре 2018 года.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 82 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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