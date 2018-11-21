В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноября

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы пытались устроить диверсию, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

"Одиннадцатого ноября в подсобном помещении одного из избирательных участков задержан агент СБУ при передаче зажигательной смеси одному из членов комиссии", — рассказал он.

По словам Попова, диверсанты планировали заложить устройство, состоящее из электровоспламенителя и таймера, в контейнер с бюллетенями. Сработать оно должно было после доставки урн в центральную избирательную комиссию. Тогда могли быть уничтожены бюллетени, добавил пресс-офицер.

Выборы главы и парламента ДНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает результаты голосования, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими соглашениями.