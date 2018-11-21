Замгенсека НАТО назвала Грузию "примерной страной"

ТБИЛИСИ, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер назвала Грузию "примерной страной" и пообещала, что она станет членом альянса — но не уточнила, когда именно.

Гетемюллер заявила об этом во время выступления с речью на 64-й сессии ПА НАТО в Канаде, ее слова приводит пресс-служба грузинского парламента.

"Грузия примерная страна, и такими темпами она должна продолжить процесс интеграции в НАТО. Что, в свою очередь, будет содействовать формированию консенсуса в альянсе", — заявила замгенсекретаря.

По ее словам, "двери НАТО открыты, решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе, и Грузия станет членом альянса". Гетемюллер поблагодарила Грузию за участие в миссии в Афганистане и в процессе обеспечения безопасности и стабильности региона Черного моря.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.