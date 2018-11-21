Русофобская кампания повлияла на выборы главы Интерпола, считает эксперт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Русофобская кампания, развёрнутая рядом стран, повлияла на результаты выборов главы Интерпола, россиянин Александр Прокопчук мог с честью и доблестью руководить организацией, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

По мнению Цветкова, кандидат от России не менее профессиональный офицер, чем кандидат от Южной Кореи. Россия, по его словам, имеет огромнейший опыт в международном взаимодействии правоохранительных органов, и оно никогда не опиралось на политическую конъюнктуру.

"Александр Прокопчук мог с честью и доблестью руководить Интерполом, его профессионализм признан на мировом уровне. Однако очевидно, что на итоги выборов повлияла русофобская кампания, развёрнутая рядом стран. Главным аргументом против Прокопчука была его национальность, а не профессиональные качества", — сказал Цветков РИА Новости.

Он добавил, что новому главе Интерпола нужно помнить, что основная задача этой организации – борьба с преступностью, а не политика.

"Учитывая политическую кампанию против российского кандидата, которую развернули ряд стран, Ким Чон Яну придётся доказывать, что он беспристрастен и политически незаангажирован, что для него на первом месте профессионализм, а не обслуживание чьи-то интересов", — подытожил Цветков.