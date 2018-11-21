В МИД опровергли сообщения о "предложении" России снять санкции США с Ирана

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию американских СМИ о том, что Москва якобы недавно предлагала Израилю и Штатам снять ряд санкций с Ирана в обмен на вывод иранских сил и доверенных лиц из Сирии.

"В отношении конкретного аспекта отмены санкций в обмен на что-то, то я это подтвердить не могу", — сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Были близкие, но не совпадающие с этим идеи, которые развития не получили. Но мы продолжаем смотреть, что можно сделать в этой области в контакте со всеми участниками, всеми странами, о которых мы сейчас говорим", — сказал Рябков.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на членов израильского кнессета написало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в понедельник якобы заявил, что Россия недавно предложила Израилю и США освободить Тегеран от некоторых санкций в обмен на вывод иранских войск и доверенных лиц из Сирии.

Ранее в октябре на пленарной сессии Валдайского клуба президент РФ Владимир Путин сказал, что уговаривать Иран уйти из Сирии — не проблема России.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что иранские военные, а также союзные с ними формирования в Сирии реально помогают в борьбе с терроризмом и находятся в стране по просьбе законного сирийского правительства. Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.