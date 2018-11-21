Эксперт объяснил, почему главой Интерпола не стал россиянин

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Назначение президентом Интерпола представителя России невыгодно Западу, так как в этом случае эта фигура станет слишком независимой, считает РИА Новости эксперт по работе международных органов правопорядка юрист Николай Горбиков.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. В итоге Ким Чон Ян был избран президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

"Поймите, никому на Западе невыгодно, чтобы россиянин стал главой такой крупной международной организации. Слишком сильная политическая фигура, которая станет чрезмерно независимой от мнения западных силовиков. Поэтому и выбрали корейца, который все будет делать с оглядкой на мнение коллег", — считает Горбиков.

По его словам, если бы была возможность, то уже давно бы россиян вообще убрали с высших постов Интерпола.

"К несчастью для недоброжелателей, Россия занимает очень важное место в международной правоохранительной структуре. И поэтому Западу приходится мириться с таким положением дел. Но отстоять пост президента организации для них было принципиально", — уточнил эксперт.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.