МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Представители племени, населяющего Северный Сентинельский остров и не выходящего на контакт с внешним миром, убили туриста из США, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Как сообщает издание India Today со ссылкой на местные СМИ, американец был миссионером. Газета Andaman Sheekha пишет, что американец "в прошлом пять раз посещал Андаманские и Никобарские острова и очень хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство".
Численность племени, населяющего Северный Сентинельский остров, по данным на 2011 год, составляла 40 человек. Как отмечает телеканал, они известны тем, что избегают контактов с внешним миром.