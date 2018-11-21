Россия продолжит консультации о финансовом механизме для расчетов с Ираном

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Россия продолжает консультации с Европой и Ираном по вопросам запуска финансового спецмеханизма для расчетов с Тегераном, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, этот механизм не был запущен параллельно с восстановлением антииранских санкций США 5 ноября, к чему изначально стремились европейцы.
"Мы продолжаем в консультациях с ними (европейцами-ред.) и иранскими друзьями обсуждать все эти вопросы. Это один из элементов комплексного подхода к задаче защиты СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.) от разрушения", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он указал, что Россия привержена этому документу и убеждена, что он эффективно выполняет свою функцию, то есть гарантированно обеспечивает высокую степень транспарентности иранской ядерной программы, "но в части обеспечения экономических бонусов для самого Ирана есть проблемы с СВПД". "Поэтому нам нужно удвоить усилия для того, что подтянуть эту сферу, чем мы сейчас и занимаемся как с европейцами, так и с другими участниками СВПД, и, разумеется, с Ираном в двустороннем формате", — заявил Рябков.