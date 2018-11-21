Число погибших при пожарах в Калифорнии увеличилось до 84 человек

Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния

Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу штата.

Ранее сообщалось о 80 погибших и 1202 пропавших.

Как сообщает телеканал, жертвами пожаров стали 84 человека. По данным властей, по меньшей мере 64 тела уже опознаны. Большинство людей – 81 человек – погибли в округе Бьютт. Кроме того, по состоянию на вечер вторника, пропавшими без вести числились 870 человек, отмечает телеканал.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата.