У берегов Греции загорелось турецкое грузовое судно

АФИНЫ, 21 ноя — РИА Новости. Грузовое судно Kilic 1 под флагом Турции загорелось у берегов Греции, 11 членов экипажа покинули судно, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Kilic 1 находится юго-восточнее мыса Тенарон на юге острова Пелопоннес.

Судно направлялось из Туниса в Турцию, груза на борту нет.

Пожар произошел в машинном отделении. На судне имеется 20 тонн дизельного топлива. 11 членов экипажа, все турецкие граждане, покинули судно, их взяли на борт другого судна.

В район происшествия направлены корабли береговой охраны, ожидается прибытие пожарных судов, сообщает агентство.