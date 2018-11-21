В Японии суд подтвердил арест главы концерна Nissan на десять дней

ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Токийский окружной суд подтвердил арест главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли на 10 дней, сообщило агентство Киодо.
В настоящее время Токийская прокуратура рассматривает возможность возбуждения дела и против автоконцерна Nissan как юридического лица. Основанием для этого может стать постановление о "наказании обеих сторон" в связи с тем, что Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании. По закону сокрытие доходов грозит тюремным сроком до 10 лет или выплатой штрафа в размере около 100 тысяч долларов или применяются обе эти меры. В случае применения постановления о "наказании обеих сторон" автоконцерн должен будет уплатить около 7 миллионов долларов штрафа.
Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии одного из членов совета директоров, правой руки Гона – Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.